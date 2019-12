Advent, das zweite Lichtlein brennt

„Heute, am Fest von Mariä Empfängnis, wird uns in der Bibel vom Ereignis erzählt, das an der Wurzel von Advent und Weihnachten liegt“, sagt der diözesane Seelsorgeamtsleiter Reinhard Demetz am zweiten Adventsonntag. Er begleitet auf Südtirol Online durch den Advent.