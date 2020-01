Ägypten: Neue Ermittlungen nach Tötung von Giulio Regeni

Dafür hätten ägyptische Ermittler sich am Dienstag und Mittwoch mit Vertretern italienischer Behörden getroffen, teilte Ägyptens Staatsanwaltschaft Hamada al-Sawi mit.





Der Fall hatte damals zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Kairo und Rom geführt. Ein neues Ermittlerteam prüfe derzeit die Unterlagen zu dem Fall und „unternehme alle möglichen Schritte, um die Wahrheit vollkommen neutral und unabhängig aufzudecken“, teilte Al-Sawi mit.Regeni hatte für seine Doktorarbeit in Cambridge über die ägyptische Gewerkschaftsbewegung geforscht – einem sehr heiklen Thema in dem autoritär geführten Land.Die verstümmelte und mit Foltermalen übersäte Leiche des 28-Jährigen war im Februar 2016 an einer Überlandstraße in Ägypten gefunden worden. Es besteht der Verdacht, dass Regeni Opfer ägyptischer Sicherheitskräfte wurde.Warum ein neues Team aus Ermittlern nötig wurde, erklärte die ägyptische Staatsanwaltschaft nicht. Al-Sawi versicherte, dass die gerichtliche Zusammenarbeit beider Länder weiterhin zur Wahrheit führen werde.

apa/dpa