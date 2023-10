Der Polizist habe „wahllos“ auf eine israelische Reisegruppe in der Stadt Alexandria geschossen, berichtete der Fernsehsender Extra News am Sonntag. Der Polizist sei festgenommen worden.Der Polizist, der die Tat im Stadtbezirk Sawari begangen haben soll, sei in Gewahrsam, sagten 2 Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden. Es war zunächst unklar, ob der Vorfall im Zusammenhang mit der Eskalation im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern stand.