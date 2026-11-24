In ihrem Heimatort Sturno in der süditalienischen Provinz Avellino wurde die Jubilarin, die liebevoll „Nonna Laurina“ genannt wird, im Kreise ihrer Familie gefeiert. Auch der Bürgermeister, Vertreter der Gemeindeverwaltung und der Carabinieri gratulierten ihr persönlich.<BR \/><BR \/>Sangenito wurde am 22. November 1910 geboren und verbrachte ihr gesamtes Leben in Sturno. Sie arbeitete in der Landwirtschaft und half als Hebamme bei Geburten im Dorf. Ihr Leben war auch von schweren Schicksalsschlägen geprägt: Zwei ihrer vier Kinder starben kurz nach der Geburt, bei einem Erdbeben im Jahr 1962 verlor sie ihr Zuhause. Ihr Ehemann Pasquale starb 2010, kurz vor ihrem 100. Geburtstag.<h3>\r\nEin Leben ohne große Extravaganzen<\/h3>Zeit ihres Lebens setzte die Italienerin auf eine einfache Ernährung mit vielen Lebensmitteln aus eigenem Anbau. Besonders gerne isst sie Gemüse und Nudeln, abends bevorzugt sie eine leichte Brühe. Auf Wein verzichtet sie, auch Süßigkeiten gehören nicht zu ihren Vorlieben.<BR \/><BR \/>Heute lebt die 116-Jährige bei ihrer Tochter Maria, die sich um sie kümmert. Sie hört gerne Radio und verfolgt religiöse Sendungen. Ein außergewöhnlich hohes Alter scheint in der Familie zu liegen: Bereits ihre Mutter wurde 101 Jahre alt.