Geboren wurde Isabella am 26. Juli 1914 in Rovigo, zu einer Zeit, als Europa kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs stand. <BR \/><BR \/>Seit Jahren lebte sie abwechselnd in Castello-Molina di Fiemme im Trentino und in Bozen, wo sie regelmäßig gemeinsam mit ihrem Neffen unterwegs war. Dort war sie vielen Menschen bekannt, unter anderem durch ihre Besuche im Makrobiotik-Zentrum und ihre Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jetzt-ist-sie-die-aelteste-im-land" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr über das ereignisreiche und außergewöhnliche Leben von Isabella Pelà<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Mit Isabella Pelà geht eine Zeitzeugin des 20. Jahrhunderts. Eine Frau, die 111 Jahre Geschichte durchlebt hat, ohne jemals die Freude an den kleinen Dingen des Lebens zu verlieren.