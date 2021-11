Ärzte ohne Grenzen: Sexuelle Gewalt im Darién-Dschungel nimmt zu

Teams von Ärzte ohne Grenzen in Panama behandelten seit April 288 Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, wie es in einer Mitteilung der Hilfsorganisation am Freitag hieß.Der „Tapón del Darién“, eine Lücke im panamerikanischen Autobahnsystem an der Grenze zwischen Südamerika und Mittelamerika, gilt als eine der gefährlichsten Migrationsrouten der Welt.Die wenigsten Fälle davon würden den Behörden gemeldet, sagte demnach der medizinische Koordinator der Organisation in dem mittelamerikanischen Land, Guillermo Gironés. „Und wir müssen uns vorstellen, dass die Fälle, von denen wir erfahren, nur 25 Prozent derjenigen darstellen, die tatsächlich passieren.“ Die Migranten misstrauten staatlichen Behörden und wollten auf ihrem Weg Richtung Norden so schnell wie möglich weiterkommen. Dabei seien viele physisch und mental traumatisiert.Die Route hat sich zu einer besonders frequentierten entwickelt. 2016 kamen rund 30.000 Menschen durch den Dschungel nach Panama – in diesem Jahr waren es bereits mehr als 100.000 Migranten. Dabei handelte es sich vor allem um Haitianer, die teilweise bereits jahrelang in Brasilien oder Chile lebten, aber auch um Venezolaner, Kubaner, Afrikaner und Asiaten. Ärzte ohne Grenzen forderte die Regierungen von Kolumbien und Panama dazu auf, sichere Migrationsrouten zu schaffen.

apa/dpa