Dr. Marsoner ist überzeugt: „Südtirol riskiert als Arbeitsplatz für Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst sowie für Hausärzte zunehmend unattraktiv zu werden. Da helfen auch keine Saldo-Rechnungen, zumal wenn sie wesentliche Aspekte einfach ausblenden.“<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371621_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Doch von vorne: Anfang Oktober war die Spitalsärztegewerkschaft mit der Meldung an die Öffentlichkeit gegangen, in der Region würden immer mehr Kollegen freiwillig kündigen. Von einer „beispielslosen Ärzte-Abwanderung“ war die Rede. Südtirols Sanitätsbetrieb hat daraufhin Zahlen vorgelegt, wonach der Saldo Abgänge\/Neueinstellungen unter dem Strich positiv ist. <BR \/><BR \/>Dr. Marsoner ist von einer „derart oberflächlichen Darstellung“ wenig angetan: „Hier wurden nur Köpfe gezählt und keine Vollzeitäquivalente, bei einer immer weiblicher werdenden Medizin steigt aber auch der Anteil an Teilzeitverträgen“, gibt sie zu bedenken. Das sei nicht berücksichtigt. Was für die Versorgung der Bevölkerung jedoch zähle, sei der Bedarf und die Abdeckung des Bedarfs. „Wir brauchen heute viel mehr Ärzte als früher, weil wir einerseits – Gott sei Dank – viel mehr Leistungen anbieten können als früher. Aber andererseits erfordert auch der demografische Wandel einen Zuwachs bei den Ärzten. Denn eine alternde Gesellschaft hat einfach einen höheren Anteil an Personen mit beispielsweise chronischen oder auch Mehrfach-Erkrankungen.“ <BR \/><BR \/>Auf den Bedarf sei der Betrieb aber in keiner Weise eingegangen. „Und ganz abgesehen davon, wundert es mich schon, dass man der Ursache der Kündigungen gar nicht auf den Grund geht.“ Dabei stünde der Betrieb viel besser da, wenn man „zu den Neueinstellungen die bewährten Kräfte halten könnte“. Ein besonders wichtiger Grund, warum Ärzte dem öffentlichen Gesundheitssystem in Südtirol den Rücken kehrten, das wisse sie aus vielen Gesprächen, sei dabei die vergleichsweise niedrige Entlohnung in Kombination mit den hohen Lebenshaltungskosten. „Das sieht gerade im deutschsprachigen Ausland ganz anders aus“, sagt sie. Südtirols Zweisprachigkeit verschärfe das Problem, stelle es doch für Ärzte von außerhalb eine weitere Hürde dar.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Zudem fehle es auch weiterhin massiv an Hausärzten, nicht nur im Pustertal (wir haben berichtet). Die Gründe seien ähnlich. „Nun behilft man sich – etwa in den Gemeinschaftshäusern, die ja ebenfalls neu als Leistungen hinzugekommen sind und ärztliche Bereitschaftsdienste verlangen – mit unerfahrenen Kollegen frisch von den Universitäten“, kritisiert sie. „Hier geht es nicht mehr um Qualität, sondern nur um eine Besetzung der Turnusse, egal mit wem“, findet Dr. Marsoner.<BR \/>Natürlich stehe Südtirol im Kampf um ärztliches Personal in Konkurrenz mit anderen Ländern in Europa, „den Ärztemangel spüren alle, aber wir müssen das Problem beim Namen nennen und nicht weiter versuchen, es mit Zahlenspielereien schönzureden“, mahnt die Präsidentin der Ärztekammer. <BR \/><BR \/>Ihr Vorschlag für eine „ad hoc-Mobilisierung“: „Die Bürokratie abbauen, dann können sich die Ärzte, die da sind, wieder mehr um Patienten als um Zettel kümmern.“