Ärztin will zurück nach Südtirol: „Hoffentlich folgen den Worten Taten“

Ressortchef sichert Maßnahmen zu

Kritik an fehlenden strukturellen und organisatorischen Möglichkeiten

Für ein unüberhörbares Knistern im Gebälk des Südtiroler Sanitätsbetriebes sorgten die auf s+ veröffentlichten Erfahrungsberichte von Allgemeinmedizinerin Dr. Larissa Hofer. In einem zweiten Schreiben ist sie nun auf die Reaktionen darauf eingegangen und hat zugleich ihre Positionen nochmals bekräftigt – freundlich im Ton, unverändert deutlich in der Sache.Wie sie in dem Schreiben, das die Redaktion am gestrigen Sonntag erreicht hat, beteuert, habe sie mit dem öffentlichen Brief zwar ihre persönlichen Erfahrungen geschildert, allerdings gehe es ihr dabei nicht um ihre persönliche Situation. „Ich möchte aufzeigen, welche Hürden bestehen, wenn man nach einem Medizinstudium im Ausland in Südtirol Hausärztin werden möchte und welche Verbesserungen es meiner Ansicht nach braucht, diesen Beruf dort attraktiver zu gestalten“, erklärt sie.Noch am selben Tag, an dem ihr Erfahrungsbericht erschien, wurde Dr. Hofer zu einem Video-Call mit Ressortchef Günther Burger, dessen Mitarbeiterin Silke Schmid, Barbara Caggegi, Amtsdirektorin vom Gesundheitsbezirk Meran, und Cäcilia Harder vom Amt für Gesundheitsbetreuung geladen. In einem sehr freundlichen Gespräch seien Dr. Hofer die Möglichkeiten mit den notwendigem Prozedere dargelegt worden, um eine Stelle als Hausärztin in Südtirol antreten zu können. Allerdings, so Dr. Hofer, habe sie bereits wie schon erwähnt, ab April einen Vertrag in Innsbruck unterzeichnet. Für die Zukunft halte sie sich jedoch eine Rückkehr nach Südtirol offen.„Wie ich auch dem Ressortchef mitgeteilt habe, ist es meiner Ansicht nach essenziell wichtig, ein durchsichtiges System zu finden, wie interessierte Ärzte an Informationen bezüglich Aufbau des italienischen Gesundheitssystems und bürokratischer Hilfe kommen können, weil dieses in Italien anders als im deutschen Sprachraum aufgebaut ist“, führt Dr. Hofer aus.Hierbei schlägt sie eine zentrale Anlaufstelle vor, diesbezüglich habe ihr Burger auch „One-Stop-Shops“ (Abwicklung der bürokratischen Angelegenheiten an einer einzigen Stelle) in jedem Bezirk zugesichert. Auch habe Burger versichert, dass die Tätigkeit des Hausarztes attraktiver gestaltet werden soll, indem „Finanzierungsmöglichkeiten für diagnostische Abklärungen – etwa Labor, EKG, Ultraschall – und für die Einstellung von Ordinationsassistenten und Pflegekräften“ geschaffen werden sollen. „Es bleibt zu hoffen, dass den Worten auch zeitnah konkrete Maßnahmen folgen“, schreibt Dr. Hofer.Die Allgemeinmedizinerin präzisiert, dass sie nicht die Südtiroler Sanität pauschal anprangere, sondern dass sich ihre Kritik auf die fehlenden strukturellen und organisatorischen Möglichkeiten der Hausärzte richte. Somit bleibe sie bei ihrer Aussage, dass es „Medizin wie vor 30 Jahren ist“, denn die Hausärzte in Südtirol „konnten damals technisch gesehen genau dieselben diagnostischen Untersuchungen anbieten wie heute“.Sie stimme dem Vorschlag von Dr. Doris Gatterer zu und hoffe, dass der von ihr erwähnte Leistungskatalog „schnellstens umgesetzt“ werde, da dieser viele Vorteile habe. „Ich hoffe, dass meine Geschichte ein Anstoß für positive Veränderungen im Südtiroler Sanitätswesen ist“, schließt Dr. Hofer ihre Schilderungen.