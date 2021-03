Ätna-Asche erreichte Athen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Er zeigte Satellitenaufnahmen vom Vortag, in denen der Weg der Aschewolke vom sizilianischen Catania bis nach Athen zu sehen ist.Ätna, einer der größten Vulkane Europas, war vergangene Woche spektakulär mehrmals ausgebrochen.Die „Reise“ der Aschewolken Ätnas bis ins in Luftlinie etwa 750 Kilometer entfernt liegende Athen dauerte etwa 6 Stunden, teilten die Meteorologen mit.Die Ätna-Asche, die Athen erreichte, stammte aus einer Eruption, die sich gegen 9 Uhr am Sonntagmorgen ereignete, teilte das meteorologische Amt in Athen weiter mit.Asche-Niederschlag gab es in Athen jedoch sichtbar nicht. Die Wolke sei weitergezogen in die Ägäis, wo sie sich allen Anzeichen nach auflöste, ergibt sich aus den Satellitenbildern.Seit mehreren Wochen ist der Ätna äußerst aktiv, wie auch dieses Video vom 4. März zeigt:

apa/dpa