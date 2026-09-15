Das Beobachtungszentrum für den Ätna gab eine rote Warnung für den Flugverkehr heraus. Dies ist die höchste Stufe auf der vierstufigen Warnskala.<BR \/><BR \/>Die Schließung des Flughafens Catania seit Montagnachmittag verursachte erhebliche Probleme für Sizilien-Reisende. Viele Flüge wurden auf die Flughäfen Palermo und Comiso umgeleitet. Wegen der anhaltenden vulkanischen Aktivität des Ätnas war es im August zu einer längeren Unterbrechung des Flugverkehrs am Flughafen von Catania gekommen. Dies hatte tagelang für Behinderungen gesorgt.