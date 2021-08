Ätna sorgt auf Sizilien für ein Naturschauspiel

Der Ausbruch begann in der Nacht auf Sonntag, wie das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Catania, am Fuße des Vulkans, mitteilte. Lava und Asche schossen aus dem Krater auf der Südost-Seite des mehr als 3300 Meter hohen Berges.Über dem Vulkan waren aufsteigende Rauchschwaden zu sehen. Auch Lavafluss soll laut Angaben des Instituts beobachtet worden sein. Der Flughafen von Catania, an dem in diesen Tagen reger Urlauberverkehr herrscht, wurde aber nicht geschlossen.Der Ätna brach in den vergangenen Wochen immer wieder aus. Berichte von größeren Schäden oder Verletzten gab es nicht. Der Vulkan liegt im Osten Siziliens und gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe.

apa/stol