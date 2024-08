Ätna spuckt glühende Lava in den Himmel – 5. Explosion seit Anfang Juli

Foto: © APA/afp / GIUSEPPE DISTEFANO

Auf Sizilien hat Europas größter aktiver Vulkan Ätna am Sonntag große Mengen glühende Lava in den Himmel gespuckt.Über dem mehr als 3300 Meter hohen Berg bildete sich eine dicke Wolke aus magmatischen Gasen und Gestein, wie das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) meldete. Immer wieder waren auch Explosionen zu sehen und zu hören.Zum 5. Mal seit Anfang Juli gab es am Sonntag Explosionen. Daraufhin bildeten sich Lavaströme und eine 10 Kilometer hohe Vulkanwolke.Die Asche breitete sich in südöstlicher Richtung aus und fiel auf mehrere Ortschaften des Ätna Der Flughafen „Vincenzo Bellini“ in Catania blieb in Betrieb, allerdings wurde ein Teil des Luftraums gesperrt.