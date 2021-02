Äußerst niederschlagsreicher Winter geht zu Ende

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

„Niederschlagsmäßig war es ein außergewöhnlicher Winter, in Weißbrunn (Ulten) und Pfelders (Passeiertal) sind in Summe knapp 6 Meter Schnee gefallen“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin in den sozialen Netzwerken.Ohnehin war dieser sich zu Ende neigende Winter äußerst niederschlagsreich, heißt es aus dem Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz. Südtirolweit hat es 3 bis 4 Mal so viel geregnet und geschneit wie im langjährigen Durchschnitt.In allen drei Monaten waren die Niederschlagsmengen überdurchschnittlich, vor allem im Dezember mit einem ungewöhnlich starkem Südstauereignis gleich zu Beginn.Die Temperaturen lagen in den tiefen Lagen des Etschtals und des Unterlands nahe dem langjährigen Vergleichswert des Zeitraums zwischen 1981 und 2010. Auf einen etwas zu milden Dezember folgten ein kalter Jänner und ein relativ milder Februar.Anders sieht die Temperaturbilanz in den höheren Tälern aus: dort war es um 0,5 bis 1 Grad Celsius kälter als im Durchschnitt.Die tiefste Temperatur des Winters wurde am 14. Februar in Toblach mit minus 23 Grad gemessen, am mildesten war es bisher am heutigen Freitag (26. Februar) mit 18 Grad in Bozen.Am Samstag bleibt es freundlich, es tauchen aber ein paar Wolken auf, in einigen Tälern setzt Nordföhn ein. Ab Sonntag, dem letzten Tag im Februar, wird das Hoch wieder kräftiger und sorgt über das Wochenende hinaus für strahlenden Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen. Am Montag, dem 1. März, beginnt meteorologisch der Frühling.Hier ist STOL im Frühlingstalele dem Frühling auf der Spur. Aufgrund der besonderen geografischen Lage erblühen in diesem Biotop bei Kaltern bereits ab Mitte Februar weiße Frühlingsknotenblumen (Große Schneeglöckchen) und blaue Leberblümchen.

stol/lpa