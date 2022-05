Affenpocken-Virus: „Das ist keine neue Pandemie“

Karl Lauterbach: „Die Lage ist ernst, aber das ist keine neue Pandemie.“ - Foto: © APA / Wolfgang Kumm

Lauterbach sagte aber auch, dass die Entwicklung sehr ernst zu nehmen sei. Es sei noch nicht bekannt, warum Ausbrüche international diesmal anders verliefen als in der Vergangenheit. Möglich sei, dass der Erreger oder die Anfälligkeit von Menschen sich verändert haben. Wenn Ausbrüche früh eingedämmt würden, könne man erreichen, dass sich der Erreger nicht bei Menschen einniste.Das deutsche Robert Koch-Institut (RKI) empfehle eine Isolierung von Infizierten bis zum Abfall der Krusten, aber mindestens von 21 Tagen, sagte RKI-Chef Lothar Wieler. Für enge Kontakte empfehle man eine Quarantäne von 21 Tagen. Die Erkrankung geht mit Hautveränderungen einher, die verschiedene Stadien durchlaufen – letztlich verkrusten die Stellen.Von den Affenpocken erholten sich die meisten Menschen in der Regel innerhalb weniger Wochen, sagte Wieler. Dennoch könne bei einigen Personen auch eine schwere Erkrankung auftreten.Die Erreger seien nicht leicht von Mensch zu Mensch zu übertragen, nötig sei dafür enger Kontakt. Das Virus könne unabhängig von sexueller Orientierung, Geschlecht und Alter übertragen werden. Die Gefährdung für die Gesundheit der Allgemeinbevölkerung werde aber nach derzeitigen Erkenntnissen als gering eingeschätzt.Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind mehr als 250 Fälle von Affenpocken aus 16 Ländern gemeldet worden. Diese Zahl an bestätigten Infektionen und Verdachtsfällen betreffe jedoch nur Länder, in denen die Viruskrankheit zuvor nicht regelmäßig gehäuft aufgetreten sei, sagte WHO-Expertin Rosamund Lewis am Dienstag in Genf. Die aktuelle Häufung der Fälle sei zwar besorgniserregend, doch das Risiko für die Öffentlichkeit gering.Es gibt auch bereits 2 Pockenimpfstoffe, die gegen die Affenpocken eingesetzt werden könnten, heißt es von Expeten. Der eine wird von Emergent BioSolution, einem amerikanischen Unternehmen, hergestellt, der andere von dem in Dänemark ansässigen europäischen Unternehmen Bavarian Nordic.Die Pocken waren in der Vergangenheit eine große Geißel, an der 30 Prozent der Infizierten starben. Dank einer breit angelegten Impfkampagne in den 1960er und 1970er Jahren wurde sie jedoch ausgerottet, und zwar als einziger Erreger, der bis heute vollständig ausgerottet wurde, abgesehen von einigen wenigen Proben, die zu Studienzwecken im Labor aufbewahrt werden.