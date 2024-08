Affenpockenvirus Mpox jetzt in Europa: Das sind die Symptome und Therapien

Der Mpox-Virus, bis vor Kurzem noch Affenpocken-Virus genannt, ist jetzt erstmals auch nach Europa übergeschwappt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den internationalen Notstand ausgerufen. - Foto: © APA/National Institute of Allergy and Infectious Diseases / HANDOUT