Furcht vor einer neuen Schreckensherrschaft nach Machtübernahme der Taliban

Durch eine US-geführte Militärinvasion wurden die Taliban vor 20 Jahren in Afghanistan gestürzt – nun stehen sie kurz vor der Rückeroberung der Macht. Im Zuge ihres rasanten Eroberungsfeldzugs drangen die Radikalislamisten am Sonntag bis an den Stadtrand von Kabul vor, Präsident Ashraf Ghani floh nach den Worten seines früheren Stellvertreters ins Ausland.