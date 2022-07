Afinger Jugend holt Gold bei Feuerwehr-„Olympiade“

Seehauser war eigens nach Slowenien gereist, um den Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr von Afing anzufeuern. Und es hat sich gelohnt.Die Jugendgruppe behielt die Nerven und hat mit ihrem Ergebnis an der Südtiroler Erfolgsgeschichte der Feuerwehrwettkämpfe mitgeschrieben.„Das Eis ist gebrochen“, schmunzelte der Südtiroler DelegationsleiterBruno Zöschg in einer ersten Reaktion. Er hofft auch in den nächstenTagen auf Gold: Denn am Freitag und Samstag werden die aktivenBewerbsgruppen - die A-Gruppen und die B-Gruppen - am Start stehen.Die aktiven Gruppen Labers 1, Labers 2, Steinhaus 1, Steinhaus 2 undTaisten werden ebenfalls ihr Bestes geben. „Sie sind supervorbereitet“, betonte Zöschg.