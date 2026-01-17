Die Organisation von Ferienzeiten wird für viele Familien zunehmend herausfordernd. Für Jugendliche im Oberschulalter gibt es nur wenige Angebote, die wirklich zu ihrer Lebensphase passen. Viele Eltern kennen diese Situation gut. Der oder die Jugendliche ist nicht mehr Kind, aber auch noch nicht erwachsen. Die Ferien sollen sinnvoll genutzt werden, gleichzeitig wünschen sich junge Menschen Freiraum, neue Erfahrungen und einen sicheren Rahmen, heißt es in einer Aussendung von AFZACK, einer Südtiroler Initiative des Forum Prävention.<BR \/><BR \/>Die Freizeit und Ferienangebote von AFZACK sind vielfältig, gerichtet an Menschen zwischen 15 und 19 Jahren. Einen Schwerpunkt bilden Ferienfreizeiten und Abenteuerprojekte in der Gruppe. Ergänzt wird das Programm durch Musik, Kunst und Handwerk Workshops, bewusste Auszeiten ohne Smartphone sowie Angebote rund um mentale Gesundheit und persönliches Wohlbefinden. Die Projekte finden unter anderem auf der Pforzheimer Hütte sowie in Selbstversorgerhäusern in Italien, der Schweiz und in Österreich statt. Teilnehmen können Jugendliche aus ganz Südtirol.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262613_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nProjektideen entstehen mit ehemaligen AFZACK Teilnehmenden<\/h3>„Es ist eine Lebensphase, in der viel Neues möglich wird“, erklärt Florian Pallua, Koordinator von AFZACK. „Neue Freundschaften entstehen, Interessen werden vertieft und Selbstvertrauen wächst. Uns macht es unglaublich viel Spaß, junge Menschen dabei begleiten zu dürfen. Wenn man ihnen etwas zutraut und einen Rahmen schafft, in dem sie sich wohlfühlen, entsteht in kurzer Zeit etwas ganz Besonderes. Jugendliche blühen auf, gewinnen an Selbstvertrauen und schließen Freundschaften, die oft lange halten.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262616_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Viele Projektideen entstehen gemeinsam mit , die ihre eigenen Interessen und Erfahrungen einbringen. Ein Beispiel dafür ist die junge Künstlerin Carmen Alber. „Ich habe AFZACK leider erst sehr spät kennengelernt. Im Nachhinein wäre ich gerne schon mit 15 überall mit dabei gewesen. Die offene Stimmung, der wertschätzende Umgang mit Jugendlichen und das vielfältige Angebot haben mich so begeistert, dass ich heute selbst Projekte für AFZACK umsetze.“<h3>\r\nAnmeldung zu den Angeboten in der App „Nizer“<\/h3>Ein häufiges Thema vor der Anmeldung sind Unsicherheiten. Viele Jugendliche, aber zunehmend auch Eltern, fragen sich im Vorfeld, ob man jemanden kennen wird und ob man sich in der Gruppe wohlfühlt. „Die Erfahrung aus über 14 Jahren Projektarbeit zeigt, dass genau daraus oft die schönsten Begegnungen entstehen. Neue Freundschaften zu schließen, gehört für viele zu den prägendsten Erinnerungen an ihre AFZACK Zeit“, ergänzt Peter Dalvai, Mitarbeiter bei AFZACK.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262619_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Anmeldung zu den Angeboten erfolgt unkompliziert über die App „Nizer“. Dort finden Eltern und Jugendliche alle wichtigen Informationen, Termine, Treffpunkte sowie Packlisten. Eine übersichtliche Jahresbroschüre mit allen Angeboten von Jänner bis November steht online zur Verfügung.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.forum-p.it\/de\/afzack-ferienangebote--1-4815.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen und die Broschüre finden Sie hier.<\/a>