<BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben bekanntlich ihre Präsenz in den Bussen und an den Haltestellen in den vergangenen Wochen verstärkt – auf den Linien von und nach Bozen wurden während der Feiertage Dutzende Personen kontrolliert. <BR \/><BR \/>Dem raschen Einsatz der Beamten sei es laut einer Aussendung der Carabinieri zu verdanken, dass im Bus der Linie 204 von Bozen nach Hafling niemand zu Schaden kam: Ein Mann soll sich dort gegenüber anderen Fahrgästen und dem Chauffeur aggressiv verhalten haben. Den Ordnungshüter gelang es, den Verdächtigen zur Ruhe zu bringen und verhinderten somit eine potenzielle Gewalteskalation. <BR \/><BR \/><BR \/>Abseits der Bushaltestellen und Busse führten die Carabinieri vom 5. bis 9. Jänner intensive Kontrollen im Straßenverkehr und im restlichen Stadtgebiet durch. <h3>\r\nSchlägereien und 12,75 Gramm Drogen <\/h3>\r\nIm Zuge dieser Kontrollen zeigten die Beamten vier Personen wegen verschiedener Straftaten auf freiem Fuß an, griffen bei zwei Schlägereien bzw. Gewaltvorfällen in öffentlichen Lokalen ein und erwischten einen Pkw-Lenker, der mit einem abgelaufenen Führerschein unterwegs gewesen sein soll. <BR \/><BR \/>Schließlich beschlagnahmten die Sicherheitskräfte in diesem kurzen Zeitraum 9,6 Gramm Haschisch und 3,15 Gramm Kokain, also insgesamt 12,75 Gramm Rauschgift. Zwei Personen wurden in der Folge wegen Drogenbesitz angezeigt.