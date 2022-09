Aggressiver Patient verletzt Carabiniere Aggressiver Patient verletzt Carabiniere

Die Serie von aggressiven Ausrastern und tätlichen Angriffen in der Meraner Notaufnahme reißt nicht ab. Nachdem am vergangenen Donnerstag 2 Marokkaner randaliert haben, ist in der Nacht auf Montag ein gewalttätiger Mann auf einen Carabinieri-Beamten losgegangen und hat ihn erheblich verletzt.