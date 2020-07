Aggressiver Rehbock aus dem Revier entnommen

Am Mittwochabend ist der junge Rehbock, der in Mühlwald 2 Wandererinnen attackiert und verletzt und eine Radfahrerin verfolgt hat (STOL hat berichtet) , aus dem Revier entnommen worden, sagt Luigi Spagnolli, der Direktor des Landesamtes für Jagd und Fischerei.Wie aus Insiderkreisen bestätigt wird, wurde das Tier am Mittwochabend aus Sicherheitsgründen erlegt. Es wird vermutet, dass das Tier als Kitz von Menschen aufgepäppelt und dann in die freie Wildbahn entlassen wurde. Dies würde erklären, warum der etwa einjährige Rehbock seine Scheu gegenüber Menschen verloren und „sein Revier“ so aggressiv verteidigt hat.

