Ein aggressiver Fahrgast sorgte am Dienstagmorgen in einem SASA-Bus der Linie 201 zwischen Meran und Bozen für einen Polizeieinsatz (wie berichtet).

Doch damit nicht genug: Innerhalb von 24 Stunden kam es in Bozen zu einem weiteren Vorfall – diesmal traf es einen zweiten SASA-Busfahrer. Im Interview berichtet Busfahrer Girolamo Frenna von Beleidigungen, Beschimpfungen, Drohungen – und immer öfter auch tätlichen Angriffen. Das ganze Gespräch lesen Sie hier.

Am Wochenende kam es zudem nach einem A-Jugendspiel in Bozen zu Ausschreitungen: Jugendliche und Zuschauer beleidigten Spieler, drangen in die Kabine der Gäste ein und bedrohten die Mannschaft sowie den Trainer. Selbst der Bus des ASV Freienfeld wurde beim Abfahren attackiert, die Carabinieri mussten eingreifen.

Über „Wut am Spielfeldrand: Südtirols Fußball kämpft mit wachsender Aggression" hat STOL mit Verantwortlichen und Experten gesprochen.