Der 64-jährige Tourist hatte mit einer achtköpfigen Wandergruppe das 2.250 Meter hohe Alprechtklapf nahe der Alprechtalm (Gemeinde Prettau) bestiegen, als es beim Abstieg zum Unglück kam.

Der Mann rutschte aus und stürzte rund 200 Meter über steiles, felsiges Gelände. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Die Bergrettung Ahrntal, die Bergretter der Finanzwache und der Notarzthubschrauber Pelikan 2 rückten aus. Der Schwerverletzte wurde vor Ort erstversorgt, anschließend mittels Seilwinde geborgen und ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.