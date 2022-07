Ahrntal: 24-Jähriger verletzt sich beim Frittieren schwer

In der Fraktion Weißenbach in der Gemeinde Ahrntal hat sich gegen 23 Uhr ein 24-jähriger Mann beim Frittieren von Pommes frites schwere Verletzungen zugezogen. Ersten Informationen zufolge soll sich der junge Mann im Umgang mit dem heißen Frittieröl verbrannt haben.Der 24-Jährige wurde zunächst von den Rettungskräften erstversorgt und ins Krankenhaus nach Bruneck gebracht. Aufgrund der Schwere der Verletzung entschied man sich, den Mann in die auf Verbrennungen spezialisierte Unfallklinik nach Murnau am Staffelsee (Deutschland) zu verlegen.Wegen des schlechten Wetters war es allerdings nicht möglich, den Patienten mit dem Notarzthubschrauber nach Deutschland zu fliegen. In der Folge wurde der Transport von einem Rettungswagen übernommen.