Ahrntal: 3 Personen erleiden bei Küchenbrand leichte Rauchgasvergiftung

Gegen 9.30 Uhr brach in der Küche eines Hauses in St. Johann im Ahrntal ein kleiner Brand aus. Die Bewohner des Hauses konnten den Brand rasch selbst unter Kontrolle bringen. Die Freiwillige Feuerwehr von St. Johann im Ahrntal nahm die Kontrollarbeiten und die Belüftung des Gebäudes vor.Aufgrund der Rauchentwicklung in der Küche erlitten 3 Personen eine leichte Rauchgasvergiftung. Das Weiße Kreuz Ahrntal und der Notarzt des Notarzthubschraubers Aiut Alpin nahmen die Erstversorgung vor Ort vor. Eine Person wurde zur Kontrolle in das Krankenhaus von Bruneck gebracht.