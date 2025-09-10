Am Dienstag stand die Etappe von Mayrhofen im Zillertal über das 2557 Meter hohe Hundskehljoch ins Ahrntal auf dem Programm. Etwa 200 Höhenmeter unterhalb der Ländergrenze auf österreichischer Seite kamen die beiden nicht mehr weiter – offenbar reichte der Akku nicht mehr für den letzten Anstieg. <h3>\r\nBergretter müssen Fahrräder holen<\/h3>Das Paar ließ die Räder zurück und machte sich zu Fuß auf den Weg zum Joch. Dort zog die angekündigte Regenfront. In Radlerkleidung, völlig durchnässt und unterkühlt, war ein Abstieg unmöglich. Gegen 18.30 Uhr setzten sie den Notruf ab. Umgehend machten sich Bergretter der Stelle Ahrntal und der Notarzthubschrauber Aiut Alpin auf den Weg. <BR \/><BR \/>In der einbrechenden Dunkelheit nahmen sie die beiden Urlauber an Bord und brachten sie ins Tal, wo sie sich zunächst aufwärmen und später eine Unterkunft beziehen konnten. Gestern Vormittag machten sich die Ahrntaler Bergretter erneut auf den Weg – um die zurückgelassenen Fahrräder zu holen. Heute wollen die Deutschen ihre Radtour nach Venedig fortsetzen.