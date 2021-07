Ahrntal: Keilbach tritt über die Ufer

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Der Keilbach, ein Seitenbach der Ahr, war auf etwa 1500 Metern über die Ufer getreten und hat im Unterlauf bis zur Einmündung in die Ahr kleinere Probleme bereitet.Die Freiwilligen Feuerwehren von Steinhaus und St. Johann rückten kurz nach 7 Uhr aus, um sich ein Bild von der Lage zu machen.Durch den schnellen Einsatz mit Personal und mit schwerem Gerät – derzeit stehen 60 Wehrleute, 6 Bagger und mehrere Lkw im Einsatz – konnten ein Übertreten des Baches und größere Schäden verhindert werden.Auch die Ahr führt am Sonntag große Mengen an Wasser:

stol