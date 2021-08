Ahrntal: Kind mit schwerer Handverletzung nach Innsbruck geflogen

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagvormittag im Ahrntal ereignet: Ein 5 bis 6 Jahre altes Kind soll gegen 10.20 Uhr angeblich mit einer Hand in eine Säge oder Hobelmaschine geraten sein. Dabei erlitt es schwere Verletzungen an einigen Fingern.