Laut ersten Informationen ging die Lawine gegen 17 Uhr auf rund 2500 Metern Meereshöhe ab. Der Mann wurde von den Schneemassen erfasst und mehrere Hundert Meter in die Tiefe gerissen.<BR \/><BR \/>Für den Verunglückten kam jede Hilfe zu spät. Er konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. Seine Frau, mit der er gemeinsam auf dem Hartdegenweg unterwegs war, überstand das Unglück laut ersten Informationen unverletzt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1255569_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Zur Identität des Toten liegen derzeit keine Informationen vor. Im Einsatz standen die Bergrettung Ahrntal, der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Freiwillige Feuerwehr Rein in Taufers, die Carabinieri, die Finanzpolizei und die Notfallseelsorge.<BR \/><BR \/><i>Das Video zeigt die Bergung des Toten mittels Hubschrauber.<\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="dunoJ1w4"><\/video-jw>\n