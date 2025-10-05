Zum Unfall kam es gegen 15.30 Uhr auf der Hauptstraße auf der Höhe von St. Johann. Ein Pkw mit zwei Touristen kam aus vorerst unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte in den Frankbach. <BR \/><BR \/>Die beiden Insassen wurden von den Feuerwehrleuten aus dem Wagen befreit und von Ersthelfern betreut. <BR \/><BR \/>Nach weiterer Versorgung durch das Weiße Kreuz wurde die Verletzten mit einem Rettungswagen und dem Notarzthubschrauber ins<BR \/>Krankenhaus Bruneck gebracht.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Johann, Luttach und Steinhaus, das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber und die Ortspolizei Bruneck.