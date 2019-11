Ahrntal mit Seitentälern von der Außenwelt abgeschnitten

Das Ahrntal mit Seitentälern ist seit Sonntagfrüh von der Außenwelt abgeschnitten und der Großteil des Gemeindegebietes ist ohne Strom. Sämtliche Bergstraßen und Hofzufahrten sind nicht befahrbar.





Der ärztliche Notdienst wird mit Gemeindeärzten über die Gemeindeleitstelle organisiert. Auf Anordnung des Bürgermeisters bleiben alle Schulen und Kindergärten der Gemeinde Ahrntal am Montag, 18.11.2019 geschlossen.a href="https://www.stol.it/artikel/chronik/abtei-alle-schulen-bleiben-auch-am-montag-zu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch im Gadertal, im Pustertal und in Martell sind Schulen und Kindergärten am Montag zu.Bislang wurden im Ahrntal 29 Unwettereinsätze gezählt, 6 am Samstag und 23 am Sonntag.

stol