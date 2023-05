Ahrntal: Person in die Ahr gestürzt – Großangelegte Suchaktion

Begleiter schlägt Alarm

Person bislang nicht gefunden

Seit 7 Uhr auch Rettungshubschrauber im Einsatz

Es war kurz nach 1 Uhr morgens, als das Unglück geschah. Ersten Informationen zufolge waren 2 Einheimische zu Fuß unterwegs, als eine Person aus ungeklärter Ursache ausrutschte, den Halt verlor und in bei Steinhaus in die Ahr stürzte.Die andere Person schlug sofort Alarm. Die Feuerwehren von Steinhaus und Umgebung rückten sofort aus und begannen mit der Suche.Die Einsatzkräfte besetzten die Brücken und suchten des Bachbett ab. Die Suche wurde bis auf den Brunecker Talkessel ausgeweitet. Seit 7 Uhr ist auch der Rettungshubschrauber im Einsatz, um bei der Suche zu helfen.Bislang konnte die Person jedoch nicht gefunden werden.Im Einsatz stehen die Feuerwehren Sand in Taufers, Kematen, Uttenheim, Gais, St. Georgen, Bruneck, St.Lorenzen, Montal, Stefansdorf, Dietenheim, Aufhofen, die Bootsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Sand in Taufers, die Wasserrettung Bruneck, die Carabinieri und das Weiße Kreuz.