Die Frau war am Freitag alleine in Richtung Schneebiger Nock zu einer Skitour aufgebrochen. Gegen 14.30 Uhr dürfte sie den 3.358 hohen Gipfel erreicht haben. Dort wurde sie von einem anderen Skitourengeher zuletzt gesehen. <BR \/><BR \/>Da sie am Folgetag, dem Samstag, nicht zur Arbeit erschienen war, wurde eine Vermisstenanzeige aufgegeben und eine umfangreiche Suchaktion gestartet. <BR \/><BR \/>Am Samstag waren um die 25 Bergretter aus der Region im Einsatz. Mit Drohnen, zu Fuß und dem Rettungshubschrauber Pelikan 2 wurde nach der vermissten Skitourengeherin gesucht. <BR \/><BR \/>Gegen 17 Uhr musste die Suche aufgrund von schlechter Sicht und starkem Nebel jedoch abgebrochen werden. Am Sonntag soll sie wieder aufgenommen werden.