Ahrntal: Suche nach Christoph Mair am Tinkhof (51) dauert weiter an

Foto: © BRD Ahrntal

Hinweise unter Notrufnummer 112 melden

Die Suche nach Christoph Mair am Tinkhof aus Latzfons (Gemeinde Klausen), der gebürtig aus Lappach im Mühlwalder Tal stammt, verlief bisher ergebnislos ( STOL hat berichtet ).Der 51-Jährige war am Freitag zu einer Bergtour im Ahrntal aufgebrochen und ist seitdem nicht nach Hause zurückgekehrt. Er wurde zuletzt um 7 Uhr morgens bei der Bizat Hütte in St. Johann im Ahrntal gesehen.Auf einem Parkplatz in St. Johann wurde das Auto von Mair am Tinkhof gefunden. Daraus wurde geschlossen, dass der Mann von hier aus seine Wanderung begonnen hat. Damit konnte das Suchgebiet auf die Wege eingegrenzt werden, die von diesem Bereich abgehen.An der Suche beteiligen sich mehrere Mannschaften der Bergrettungen Ahrntal und Sand in Taufers, der Finanzwache und die Hundeführer Pustertal. Bisher suchten sie die in Frage kommenden Gipfel und Wanderwege im hochalpinen Bereich des Suchgebietes ab. Dort hat Neuschnee die Suche stark erschwert.Unterstützt wurden sie von den Rettungshubschraubern Pelikan 2, Aiut Alpin mit Recco Suchgerät sowie einer Drohne mit hochauflösender Kamera. Mehrfach wurde auch versucht das Handy des Vermissten zu orten. Die Feuerwehr St. Johann unterstützte die Suchaktion logistisch.Nun bitten die Behörden auch die Öffentlichkeit um Informationen zum Verschwinden von Mair am Tinkhof. Wer den 51-Jährigen in diesem Zeitraum gesehen oder zweckdienliche Hinweise hat, solle diese der Landesnotrufzentrale unter der Notrufnummer 112 melden.