Die 57-Jährige aus Osttirol war bereits am Freitag allein in Richtung Schneebiger Nock zu einer Skitour aufgebrochen. Gegen 14.30 Uhr dürfte sie den 3.358 hohen Gipfel erreicht haben. Dort wurde sie von einem anderen Skitourengeher zuletzt gesehen.<BR \/><BR \/>Da sie am Samstag nicht zur Arbeit erschienen war, wurde eine Vermisstenanzeige aufgegeben und eine umfangreiche Suchaktion gestartet.<BR \/><BR \/>Am frühen Samstagabend war die Suchaktion aufgrund der schlechten Wetterbedingungen ergebnislos abgebrochen worden. Sonntagmorgen wurde die Suchaktion wieder aufgenommen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292157_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Um die Mittagszeit wurde die Frau schließlich auf rund 2.600 Metern tot aufgefunden. <BR \/><BR \/>Die Frau dürfte ersten Erhebungen zufolge am Freitag unterhalb des Gipfels rund 700 Meter mit einer Schneewechte in die durch felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe gestürzt sein. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Bergrettung Sand in Taufers, der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Notfallseelsorge und die Behörden.