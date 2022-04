AIFA: Jährliche Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 geplant

Obwohl die Zeichen in ganz Europa momentan auf Lockerung stehen, bleibt die Sorge, dass eine neue Coronawelle im Herbst den Kontinent treffen könnte. Auf ein solches Szenario will sich Italien nun vorbereiten.Wie der Direktor der Arzneimittelagentur AIFA, Nicola Magrini, gegenüber „la Repubblica“ erklärte, wolle man künftig die Strategie einer jährlichen Auffrischungsimpfung verfolgen, ähnlich wie es sie bereits für die Grippe gibt. Es werde dann nicht mehr von einer dritten, vierten oder fünften Dosis die Rede sein.„Wir müssen noch entscheiden, ob die gesamte Bevölkerung erneut geimpft werden soll, wie es bisher der Fall war, oder ob wir uns auf die über 50- und 60-Jährigen beschränken“, sagte Magrini und fügte hinzu, dass es ab Herbst einen neuen Impfstoff geben werde, der an die neuen Varianten des Coronavirus angepasst sei, mit oder ohne Grippevirus.Für einen so genannten Pan-Coronavirus-Impfstoff – einen Impfstoff, der gegen jegliche Variante des Coronavirus wirksam ist – sei es laut dem AIFA-Direktor jedoch noch zu früh.