Fehlerhafte Takata-Airbags können bei einem Unfall bersten und gefährliche Metallteile in den Innenraum schleudern. In Italien sind trotz Rückrufaktion aber 1,25 Millionen betroffene Fahrzeuge von mehr als 20 Herstellern unterwegs – und zwar auch in Südtirol. Jetzt greift das Transportministerium rigoros durch.<BR \/><BR \/>Fahrzeuge mit Takata-Airbag sind seit 1. Oktober nicht mehr zur zweijährigen Revision (collaudo) zugelassen. „Und stehen damit still“, warnt der Direktor des Kraftfahrzeugamtes, Markus Kohlhaupt. <BR \/><BR \/>Die zweijährige Grundrevision kann in Südtirol beim Kraftfahrzeugamt oder in autorisierten Werkstätten durchgeführt werden. So mancher, der einen Termin vereinbaren wollte, erlebte dabei zuletzt aber eine böse Überraschung. Das Fahrzeug ist blockiert. Revision nicht mehr möglich. Bitte stehen lassen.<BR \/><BR \/>Grund sind ignorierte Briefe, das Fahrzeug im Rahmen einer Rückrufaktion in die Werkstatt zu bringen, um aus Sicherheitsgründen kostenlos einen Austausch vorzunehmen. Dreimal haben die Hersteller dazu die Fahrzeugbesitzer laut Kohlhaupt mit einem eingeschriebenen Brief verständigt.<BR \/><BR \/>Denn: Ein defekter Airbag des japanischen Herstellers Takata kann bei Auslösung explodieren und Metallteile in den Innenraum schleudern. Betroffen von der – seit Jahren laufenden Rückrufaktion – waren weltweit 100 Millionen Autos von über 20 Marken aus den Baujahren zwischen 2002 und 2018. Allerdings zirkulieren allein in Italien noch 1,5 Mio. Autos noch immer mit Takata-Airbags.<h3>\r\nJeder sollte Rückrufe ernst nehmen<\/h3>Jetzt aber ist Schluss mit lustig: Bis 30. September konnte die zweijährige Hauptuntersuchung noch positiv abgeschlossen werden, wenn eine Terminbestätigung für den Austausch vorgelegt werden konnte. Beim Kraftfahrzeugamt und in den Werkstätten hatte man alle Hände voll zu tun. „Seit 1. Oktober gibt es bei einem nicht durchgeführten Austausch hingegen keinen Termin für die zweijährige Revision mehr. Das Auto steht de facto still“, warnt Amtsdirektor Markus Kohlhaupt. Bei nicht durchgeführtem Austausch wird das Ergebnis „Wiederholen“ vergeben. Zudem ist die Aktivierung einer elektronischen Sperre der Fahrzeuge in den Fahrzeugdatenbanken vorgesehen.<BR \/><BR \/>„Uns sind die Hände gebunden. Das Ministerium gewährt diesmal keinen Aufschub, sondern greift durch: Gesetz ist Gesetz“, sagt Julia Gennetti, Vorsitzende der KFZ-Mechatroniker im Handwerkerverband (lvh). Rückrufe kosten den Herstellern viel Geld und würden deshalb nicht aus Jux und Tollerei gemacht. Jeder sollte sie ernst nehmen. Je nach Hersteller seien Lieferzeiten für Ersatz-Airbags zudem verschieden und könnten mitunter Wochen dauern. <BR \/><BR \/> Fahrzeughalter können sich an Vertragshändler oder Werkstätten wenden. Mithilfe der Fahrgestellnummer kann <a href="https:\/\/www.mit.gov.it\/documentazione\/campagne-di-richiamo-airbag-takata-verifica-ora-se-il-tuo-veicolo-e-coinvolto" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">online <\/a>überprüft werden, ob ein Auto von der Rückrufaktion betroffen ist.