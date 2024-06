 Scheibe zerborsten, Nase ab – Flugzeug gerät in furchtbaren Gewittersturm

Beim Landeanflug auf den Flughafen Wien in Schwechat ist am Sonntagabend eine Maschine der Austrian Airlines (AUA) in einen furchtbaren Hagelsturm geraten und durch Hagel schwer beschädigt worden. Die Bilder sind beeindruckend, der Schock saß tief bei Passagieren und Crew.