Wie auch im Winter, wird die Bereitschaft in Absprache mit der Landesnotrufzentrale von 8 bis 20 Uhr garantiert und im Wechsel mit den anderen Rettungshubschraubern zeitweise auch auf den Zeitraum 6 bis 23 Uhr ausgedehnt. <BR \/><BR \/>Dem Aiut Alpin Dolomites angegliedert sind die Bergrettungsmannschaften von Gröden, Alta Badia, Wengen, St. Vigil Enneberg, St. Martin in Thurn, Villnöss, Tiers, Seis, Sexten, Fassatal, Moena, Fleimstal, S. Martino di Castrozza, Fiera di Primiero, Cortina d’Ampezzo, Livinallongo\/Fodóm, Auronzo und Hochpustertal.<BR \/><BR \/>Alle Bergrettungsmänner sind geprüfte Berg- und Flugretter. Weiters bestehen die Rettungsmannschaften aus einem Piloten, einem Windenmann und einem Arzt. Der Bereitschaftsdienst wird beim Helikopter-Stützpunkt in Pontives am Eingang des Grödnertales verrichtet.<BR \/><BR \/>Die Vereinigung Aiut Alpin Dolomites versieht ihren Dienst vorwiegend im ladinischen Dolomitengebiet der Provinzen Bozen, Trient und Belluno, aber auch überall dort, wo er von der Landesnotrufzentrale 112 angefordert wird.