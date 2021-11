Aiut Alpin: Zu 508 Hubschraubereinsätzen in der Sommersaison abgehoben

Ein Großteil der Einsätze galt Bergsteigern und Wanderern (146 Fälle). Der Heli hob aber auch aufgrund von Freizeit-, Arbeits- und Straßenunfällen sowie zu medizinischen Notfällen und Suchaktionen ab.In Südtirol wurden 469 Einsätze durchgeführt, in der Provinz Trient 13 Einsätze und in der Provinz Belluno 26 Einsätze.35 Einsätze wurden mit Nachtsichtgeräten durchgeführt bzw. zu Ende geflogen.Das Team des Aiut Alpin Dolomites eilte mehr als 500 Personen zu Hilfe: fast 400 aus Italien, 106 aus Deutschland und Österreich sowie 41 aus dem restlichen Europa und aus Übersee.Seine Wintertätigkeit wird der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites voraussichtlich am 4. Dezember aufnehmen.

fm