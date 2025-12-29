<BR \/><BR \/>Viele der Dorfbewohner hielten sich am Samstagabend im Aldeiner Sportcenter auf, wo ein Kegelturnier stattfand. Plötzlich erhielten sie eine Nachricht einer Mitbürgerin, die in der WhatsApp-Gruppe des Dorfes geschrieben hatte, zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt zu haben. <BR \/><BR \/>Im Raum Aldein verzeichnete man in den vergangenen Wochen vermehrt Einbrüche – auch das dürfte dazu beigetragen haben, dass die Bürger nicht zögerten, als sie die Nachricht der Frau lasen.<BR \/><BR \/>So verließen viele von ihnen die Veranstaltung, um den Carabinieri zu helfen, die Täter zu schnappen. Beamten und Bürgern gelang es, einen der beiden mutmaßlichen Einbrecher – es handelt sich ersten Informationen zufolge um einen Albaner – zu stellen. <BR \/><BR \/>Der Verdächtige wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis überstellt, wo in Bälde die Haftprüfung stattfinden wird. Sein mutmaßlicher Komplize konnte indes flüchten. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.