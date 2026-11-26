Über 18.000 Bäumchen wurden in italienischer und deutscher Sprache gedruckt. Sie sind mit Sprüchen des Lichts aus dem Alten und Neuen Testament versehen. Die Rückseite eines jeden Kärtchens kann individuell mit eigenen Gedanken gestaltet werden. Die Bäumchen können an die im Rahmen der Aktion zur Verfügung stehenden Weihnachtsbäume gehängt werden.<BR \/><BR \/>Ziel ist es laut Irene Argentiero, die die Aktion im Auftrag des Seelsorgeamtes begleitet, in diesen von Konflikten und Kriegen geprägten Zeiten Worte des Lichts und der Hoffnung zu teilen und einander nahe zu sein.<h3>\r\nIn den Pfarreien<\/h3>Wunsch der Initiatoren ist es, dass die Bäumchen nicht nur auf den Weihnachtsmärkten, sondern auch in den Pfarreien Verwendung finden. „Die Bäumchen könnten mit den persönlichen Botschaften auch an einem Weihnachtsbaum in den Kirchen der Pfarreien aufgehängt oder für Initiativen mit Kindern und Jugendlichen bzw. mit den Familien verwendet werden“, betont Argentiero. <BR \/><BR \/>Ende Jänner werden alle Bäumchen, die an das diözesane Pilgerbüro zurückgeschickt werden, an das Kloster Mariengarten in <BR \/>St. Pauls übergeben. Die Schwestern werden die Gedanken, Wünsche und Bitten in ihre Gebete aufnehmen.