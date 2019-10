Am 29. und 30. Oktober standen bei der Aktion scharf der Bahnpolizei insgesamt 73 Streifen im Einsatz, sie kontrollierten zusammen knapp 600 Personen auf den Bahnhöfen von Bozen, Trient, Verona und Vicenza. Auch in 23 Zügen wurden Kontrollen durchgeführt. An den Kontrollen beteiligte sich auch eine Hundestaffel der Finanzwache.





pm/zor