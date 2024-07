Nirgendwo in Europa gibt es so viele Blitzer wie in Italien. Nun führt das Land neue Regeln in Sachen Radarfallen ein. Heute wird im Amtsblatt das neue Dekret veröffentlicht, mit dem die Regierung das System der Geschwindigkeitsmessgeräte neu regelt. Was sich ändert, wo Radarfallen aufgestellt werden dürfen und was das konkret für uns Verkehrsteilnehmer bedeutet.