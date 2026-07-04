In der Nacht wurde eine Polizeistreife im Stadtviertel Gries\/Quirein auf einen Mann aufmerksam, der beim Anblick des Streifenwagens hastig versuchte, Gegenstände in seiner Kleidung zu verstecken. Bei der Personenkontrolle entdeckten die Polizeibeamten einen Schraubenzieher und eine Schere. Der 28-Jährige aus Litauen wurde wegen des Besitzes verbotener Gegenstände auf freiem Fuß angezeigt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1332279_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Freitagvormittag wurde die Polizei in die Trienter Straße gerufen, dort belästigte ein Mann Passanten, er hatte Pfefferspray bei sich, der nicht frei verkauft werden darf. Auch ein polizeibekannter Tunesier hatte illegalen Pfefferspray dabei, der Asylbewerber hätte sich zudem nicht in Bozen aufhalten dürfen – er wurde angezeigt. Drei weitere ausländische Staatsbürger wurden angezeigt, auch sie hätten sich nicht im Gebiet der Landeshauptstadt aufhalten dürfen. Und in der Sassaristraße wurde ein Mann aus Marokko mit Diebesgut ertappt.<BR \/><BR \/>Insgesamt kontrollierte die Staatspolizei im Rahmen der Aktion scharf 63 Personen und sechs Fahrzeuge.