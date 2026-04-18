Im Stadtzentrum identifizierten die Ordnungshüter einen 30-jährigen Marokkaner mit zahlreichen Vorstrafen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl über zwei Monate Gefängnis, der vollstreckt wurde.<BR \/><BR \/>Eine Streife kontrollierte eine 41-jährige Peruanerin, gegen die ein Haftbefehl über 11 Monate und 15 Tage vorlag. Auch sie wurde festgenommen und ins Gefängnis von Trient gebracht.<BR \/><BR \/>Am Abend wurde ein 45-jähriger Tscheche wegen Widerstands gegen die Polizei und Sachbeschädigung angezeigt, nachdem er offenbar in alkoholisiertem oder psychisch beeinträchtigtem Zustand Autos getreten und einen Müllcontainer umgeworfen hatte.<BR \/><BR \/>Zudem wurden drei weitere ausländische Staatsbürger wegen Missachtung eines Aufenthaltsverbots für die Stadt Bozen angezeigt.