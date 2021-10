Aktionstag: Tierische Gefährten gut behandeln

„Die Menschen wenden sich nicht an Tierschutzorganisationen, sehen das Tier nicht, bevor sie es sich anschaffen. Manches Tier wird einfach im Internet gekauft“, erläutert Hintner. Würden die Tiere dann irgendwann lästig, landeten sie häufig auf der Straße: „Schildkröten, die in Seen ausgesetzt werden, bringen die Ökologie in Schwierigkeiten“, erläutert er. Auch Schlangen und andere Exoten würden immer wieder in die freie Wildbahn entlassen – darunter auch solche, die illegal gehalten würden.Für die Behörden sei es nicht einfach, zu überprüfen, ob Haustiere legal und artgerecht gehalten seien. „In der Nutztierhaltung ist die Überwachung besser“, weiß er. Dort würden Tierärzte regelmäßig ein Auge auf Halter und ihre Schützlinge haben. „Im Kleintierbereich haben wir keinen Einblick.“Zum Welttierschutztag hat die Tierärztekammer eine 28 Seiten starke Broschüre zum Thema Tierschutz drucken lassen, in einer Auflage von 70.000 Exemplaren. Diese Broschüre liegt in allen Rathäusern Südtirols auf, in Bozen auch an den Bürgerschaltern, und sie kann gratis mitgenommen werden.

kn/hof