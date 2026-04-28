<BR \/>77 Prozent aller Südtiroler geben an, täglich soziale Medien zu nutzen: Viele davon beziehen ihre Informationen ausschließlich über diese Kanäle und verzichten auf klassische Medien – was unter Umständen gefährlich sein kann, wie bei der gestrigen Vorstellung deutlich wurde. Häufig werden in sozialen Medien Fehlinformationen sowie gefälschte Bilder und Videos verbreitet, und Algorithmen schließen Nutzer in sogenannte Blasen ein, in denen sie nur noch bestätigende Meinungen erhalten. Wer nicht digital fit ist, verliert hier schnell den Überblick: Eine gute Medienkompetenz ist das A und O. <BR \/><BR \/>Die Aktionstage Politische Bildung nehmen heuer daher das Thema Medienkompetenz in Angriff. Unter dem Motto „Medien, Likes & Life“ finden vom 2. bis zum 21. Mai 33 Veranstaltungen im ganzen Land statt. Das Spektrum reicht von Fake News entlarven und Cybermobbing bis hin zu einem Diskussionsabend zur Frage „Steuern wir einer Diktatur entgegen?“. <BR \/><BR \/>Die Events werden von verschiedensten Akteuren organisiert, von Jugendtreffs bis zu Bibliotheken. „Die Aktionstage richten sich an alle Altersgruppen“, beteuerte Anika Michelon, Direktorin des Amtes für Weiterbildung und Sprachen. Man wolle den Leuten die Fähigkeit mitgeben, Medieninhalte verantwortungsvoll zu nutzen, aber auch kritisch zu hinterfragen. <BR \/><BR \/>Auch Landesrat Philipp Achammer war bei der gestrigen Vorstellung vor Ort. Ein Thema, das ihm unter den Nägeln brennt: Cybermobbing. „Knapp ein Fünftel aller Südtiroler wurde schon Opfer von Hassrede im Internet“, wusste der Landesrat zu berichten. Am Diskurs im Netz teilzunehmen sei wichtig, doch auch dort müsse man sich an Regeln halten. <BR \/><BR \/>„Wir dürfen nie vergessen, dass uns am anderen Ende ein Mensch gegenübersitzt – auch wenn wir durch einen Bildschirm voneinander getrennt werden.“ In Sachen Social-Media-Verbot für Kinder, für das sich Achammer stark macht, gibt es indes noch nichts Neues. Schließlich muss dieses entweder in Rom oder in Brüssel beschlossen werden. „Doch auch auf EU-Ebene wird die Forderung nach strengeren Regeln für Jugendliche bei der Nutzung sozialer Medien immer lauter“, weiß der Landesrat. <h3>\r\nStudie zur Mediennutzung der Südtiroler in Arbeit<\/h3>Judith Gögele, Präsidentin des Landesbeirats für Kommunikationswesen, teilte gestern mit, dass derzeit eine Studie zur Mediennutzung der Südtiroler in Arbeit ist. „Diese wird ein wichtiges Fundament darstellen, um in Zukunft Maßnahmen im Bereich der Mediennutzung zu setzen“, zeigte sich Gögele überzeugt. Wer an den anstehenden Aktionstagen teilnimmt, kann sich also schon mal gut darauf vorbereiten. Alle Informationen finden Interessierte unter https:\/\/bit.ly\/4ecJLwo.