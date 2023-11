Alarm an Hamburger Schule: Lehrerin mit Schusswaffe bedroht

Auch Hubschrauber standen im Einsatz. - Foto: © APA/afp / DANIEL REINHARDT

Die Lehrerin sei in einem Raum der 8. Klasse vor den Augen anderer Sch√ľler von zwei Jugendlichen bedroht worden, einer der beiden habe eine Schusswaffe gehabt, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Hinweise auf Verletzte gab es nicht.Die beiden Sch√ľler seien dann aus der Klasse gefl√ľchtet. Zeugen sch√§tzten, dass die beiden T√§ter zwischen 12 und 15 Jahre alt sind. Die Polizei selbst konnte das zun√§chst nicht verifizieren.Die Schule l√∂ste Alarm aus, und die Polizei erschien mit einem Gro√üaufgebot, sperrte das Gel√§nde weitr√§umig ab. Einsatzkr√§fte in schwerer Montur durchsuchten das Geb√§ude. Sch√ľler wurden hinaus begleitet und mit Bussen zu einer Kaserne gebracht. ‚ÄěVon Verletzten ist mir bisher nichts bekannt‚Äú, sagte ein Polizeisprecher. Hubschrauber kreisten √ľber der Gegend, auch Drohnen waren im Einsatz, wie ein dpa-Reporter berichtete.Am Nachmittag beendeten die Einsatzkr√§fte die Durchsuchung in der Schule. Es habe keinen Hinweis auf einen Verbleib der T√§ter in dem Geb√§ude gegeben, sagte ein Sprecher. Die Polizei gehe nicht mehr von einer konkreten Bedrohungssituation aus.Es sollen demnach rund 1000 Sch√ľlerinnen und Sch√ľler in dem Geb√§ude gewesen sein. Nach und nach seien alle Kinder in eine nahe gelegene Kaserne der Bundeswehr gebracht worden, hie√ü es von der Schulbeh√∂rde. Vor Ort gebe es psychologische Betreuung. Eltern konnten ihre Kinder in der Kaserne abholen.Blankenese liegt an der Elbe und gilt als wohlhabender Stadtteil. Die Stadtteilschule Blankenese hat rund 1150 Sch√ľlerinnen und Sch√ľler ‚Äď davon allein um die 400 in der gymnasialen Oberstufe. Unterrichtet werden sie von mehr als 120 Lehrkr√§ften.In Hamburg gibt es bei den weiterf√ľhrenden Schulen seit 2010 ab Klasse f√ľnf nur noch Stadtteilschulen und Gymnasien. Die Stadtteilschulen ersetzen Haupt-, Real- und Gesamtschulen und bieten Abiturpr√ľfungen nach neun Jahren. An Gymnasien k√∂nnen Hamburgs Jugendliche das Abitur bereits nach acht Jahren erwerben.