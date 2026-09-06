<BR \/><BR \/>Eine schreckliche Vorstellung – besonders in einem Meraner Wohnviertel, mit zahlreichen Ein- und Mehrfamilienhäusern, von denen einige durch das viele Grün relativ abgeschirmt liegen. Am Sonntagmorgen zu erfahren, dass dort am Vorabend ein Mann mit einer Machete unterwegs gewesen sein soll, dürfte bei vielen Anwohnern für ein mulmiges Gefühl gesorgt haben. <BR \/><BR \/>Wie mehrere Medien, darunter die Rai sowie die Online-Ausgabe der Tageszeitung „Alto Adige“, berichten, sollen Passanten am Samstagabend aus dem Stadtteil Obermais den Notruf abgesetzt haben. Sie gaben an, in der Schafferstraße einen Mann mit einer Waffe beobachtet zu haben. <BR \/><BR \/>Die Beamten rückten sofort aus und konnten den Verdächtigen aufhalten. Machete trug er allerdings keine bei sich. Die Polizei suchte die Machete, wurde gestern aber nicht fündig. Heute Morgen stieß ein Passant schließlich auf die Waffe. Indes war der Verdächtige festgenommen worden. Ob er sich noch in Polizeigewahrsam befindet, ist nicht bekannt.